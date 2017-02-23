Нобель Арустамян: Не зря Аллегри говорил, что Пьяца может стать открытием 2017 года. Шаг к этому Марко уже сделал

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян отметил игру нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы, который забил второй гол в ворота «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, команды встречались накануне в Португалии, а игра между ними завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона Италии. Ответный матч состоится 14 марта.

«Не зря Аллегри говорил, что Пьяца может стать открытием 2017 года. Шаг к этому Марко сделал. Первый гол за «Юве» и в таком важном матче!», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

Отметим, что большую часть матча «Порту» играл вдевятером, поскольку защитник Алекс Теллес умудрился получить две желтые карточки всего за одну минуту.