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Нобель Арустамян: Не зря Аллегри говорил, что Пьяца может стать открытием 2017 года. Шаг к этому Марко уже сделал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян отметил игру нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы, который забил второй гол в ворота «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, команды встречались накануне в Португалии, а игра между ними завершилась со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона Италии. Ответный матч состоится 14 марта.

«Не зря Аллегри говорил, что Пьяца может стать открытием 2017 года. Шаг к этому Марко сделал. Первый гол за «Юве» и в таком важном матче!», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

Отметим, что большую часть матча «Порту» играл вдевятером, поскольку защитник Алекс Теллес умудрился получить две желтые карточки всего за одну минуту.

Матч

Порту - Ювентус - 0:2 (0:0)

Голы

Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).

Состав

Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин

Предупреждения:

Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50

Удаления:

Теллеш, 27 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция

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