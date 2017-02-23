Агнешка Радванска: Шарапова будет очень опасной соперницей после возвращения

Польская теннисистка Агнешка Радванска считает, что россиянка Мария Шарапова будет опасной соперницей сразу после возвращения.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и спортсменка из РФ получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года на турнире в Штутгарте.

Отметим, что за всю профессиональную карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров».

– Она сможет снова стать большим игроком после перерыва. Она уже возвращалась после травмы плеча. Шарапова будет опасна с самого первого матча. На нее можно будет попасть уже в первом круге. Это будет интересно, хотя, конечно, это не самый лучший жребий, – цитирует Радванску Sport360.