Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агнешка Радванска: Шарапова будет очень опасной соперницей после возвращения

Комментарии

Польская теннисистка Агнешка Радванска считает, что россиянка Мария Шарапова будет опасной соперницей сразу после возвращения.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и спортсменка из РФ получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года на турнире в Штутгарте.

Отметим, что за всю профессиональную карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров». 

– Она сможет снова стать большим игроком после перерыва. Она уже возвращалась после травмы плеча. Шарапова будет опасна с самого первого матча. На нее можно будет попасть уже в первом круге. Это будет интересно, хотя, конечно, это не самый лучший жребий, – цитирует Радванску Sport360. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веснина проиграла Конюх в третьем круге турнира в ДубаеРоссиянка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае.Макарова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в ДубаеРоссиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае.Шарапова выступит на выставочном турнире в Мадриде 4 маяШарапова выступит на выставочном турнире в Мадриде 4 маяРоссийская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, примет участие в выставочном турнире в Мадриде, который состоится 4 мая. Об этом сообщает издание Sporting Life.Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Дубае в пареРоссийские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках второго круга парного разряда турнира в Дубае одержали победу над Андреа Клепач из Словении и представительницей Испании Марией-Хосе Мартинес-Санчес.Макарова обыграла Цибулкову во втором круге турнира в ДубаеРоссиянка Екатерина Макарова одержала победу над словачкой Доминикой Цибулковой в матче второго раунда турнира в Дубае (ОАЭ).Блинкова вышла во второй круг турнира в БудапештеРоссиянка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Будапеште.Веснина победила Дои и вышла в третий круг турнира в Дубае16-я ракетка мира Елена Веснина одержала свою первую победу на турнире WTA Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае.Возняцки обыграла Касаткину в стартовом раунде турнира в ДубаеКаролина Возняцки из Дании оказалась сильнее представительницы РФ Дарьи Касаткиной в первом круге турнира в Дубае.Подать в суд за «гориллу». Чем запомнится неделя в теннисеПодать в суд за «гориллу». Чем запомнится неделя в теннисеУволенный за фразу о «горилле» комментатор подал в суд на ESPN, Эжени Бушар сходила на свидание с болельщиком.Каролина Плишкова: У меня нет ощущения, что я проиграла лишь один матчТретья ракетка мира Каролина Плишкова оценила свои результаты на старте сезона.Каролина Плишкова: Я отлично начала сезонТретья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги турнира Qatar Total Open в Дохе, на котором она завоевала восьмой в карьере титул WTA.Плишкова обыграла Возняцки и завоевала титул в ДохеПлишкова обыграла Возняцки и завоевала титул в ДохеТретья ракетка мира Каролина Плишкова стала победителем турнира Qatar Total Open в Дохе.Элина Свитолина: Москву в черный список не заносила. Будем думать, ехать ли тудаУкраинская теннисистка Элина Свитолина сказала, что она пока не отказывается от возможности выступления в Москве на Кубке Кремля из-за прошлогоднего инцидента с угрозами в ее адрес. Она сообщила, что в следующий раз будет принимать решение об участии в турнире в зависимости от обстоятельств.Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации турнира в ДубаеРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась второй раунд квалификации турнира WTA в Дубае (ОАЭ). В первом раунде она победила Дарию Юрак из Хорватии.Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в ДохеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе.Супербоул устроит личную жизнь! Фанат выиграл свидание с красоткой-теннисисткойСупербоул устроит личную жизнь! Фанат выиграл свидание с красоткой-теннисисткойПарень поверил в камбэк любимой команды, за что получил очень приятный приз.Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в ДохеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе.Веснина уступила Дэвис во втором круге турнира в ДохеРоссийская теннисистка Елена Веснина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дохе.WTA: Кузнецова пропустит турнир в ДубаеКак сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в турнире в Дубае.Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в КатареРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в рамках второго круга турнира в Дохе уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой.
Главные новости
Футбол
«Краснодар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, а Варди оставляет «Лестер» в игре. Главные новости утра
Теннис
Агнешка Радванска: Шарапова будет очень опасной соперницей после возвращения
Футбол
Константин Генич: Матч в Севилье чем-то напоминает избиение «Барселоны» в Париже
Биатлон
Александр Тихонов: К Олимпиаде мы можем собрать неплохую команду
Бокс
Представители Уорда игнорируют запросы Ковалева о бое-реванше
Хоккей
Кирилл Капризов: ЦСКА? У меня еще год контракта с «Салаватом»
Футбол
Федор Смолов: В перерыве извинился перед ребятами, что не удалось реализовать момент
Хоккей
НХЛ. «Анахайм» победил «Бостон» и другие матчи
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов сделал дубль
Бокс
День в истории. Андре Уорду – 33!
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
Агнешка Радванска
Агнешка Радванскавсе новости
WTA Tour
WTA Tour