Виктор Гончаренко: ЦСКА планомерно движется вперед

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча с «Уфой» (1:0).

- Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Всё-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом. Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное — хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.

- Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо?



- Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре неоптимальная, но у нас еще есть время, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА на сборе в Кампоаморе (Испания) провел товарищескую встречу с «Уфой» и одержал победу - 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил полузащитник армейцев Александр Головин. Отметим, что уфимцы с 61-й минуты играли вдесятером.