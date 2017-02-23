Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Гончаренко: ЦСКА планомерно движется вперед

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча с «Уфой» (1:0). 

- Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Всё-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом. Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное — хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.

- Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо?

- Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре неоптимальная, но у нас еще есть время, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. 

ЦСКА на сборе в Кампоаморе (Испания) провел товарищескую встречу с «Уфой» и одержал победу - 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил полузащитник армейцев Александр Головин. Отметим, что уфимцы с 61-й минуты играли вдесятером.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Беленов перешел в «Уфу». Таблица трансферов РФПЛБеленов перешел в «Уфу». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Футболист «Томи»: Долги по заработной плате выплачивать еще не началиПолузащитник «Томи» Алексей Пугин сообщил, что выплаты задолженностей по заработной плате перед игроками до сих пор не начались.Василий Уткин: А кто-нибудь уже прокричал: «Шалимова – в сборную!»?Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром» (1:1) оставил на своей странице в Twitter следующую запись.Форвард «Гамбурга» Ласогга может перейти в российский клубНападающий «Гамбурга» Пьер-Мишель Ласогга может продолжить карьеру в одном из российских клубов.Доскакали до четвертьфинала. Юноши ЦСКА одолели «Русенборг»Доскакали до четвертьфинала. Юноши ЦСКА одолели «Русенборг»Юношеский ЦСКА в напряженнейшем матче на стадионе «Октябрь» в Москве одолел соперников из Норвегии и вышел в 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА.Еще один новичок «Спартака», победа ЦСКА и триумф «быков». Обзор сборов (видео)Еще один новичок «Спартака», победа ЦСКА и триумф «быков». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Гаджи Гаджиев: Главная задача – оставить «Анжи» в премьер-лигеБывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев, ныне работающий в «Амкаре», прокомментировал финансовое положение махачкалинцев.Массимо Каррера: От Аленичева в «Спартаке» я получил только игроковГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил свой вклад в результаты столичной команды.Александр Глеб: У меня есть большое желание помочь «Крыльям»Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился ожиданиями от своей карьеры в самарском клубе «Крылья Советов».«Зенит» и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничествеФутбольные клубы «Зенит» и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает официальный сайт сербской команды.Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил сильный ушиб во время товарищеского матча с норвежским «Стремсгодсетом», сообщили ТАСС в пресс- службе московского клуба.В протечках на новом стадионе в Петербурге виновата не крыша, а водопроводКоридоры стадиона на Крестовском острове в Петербурге залило водой из-за проблем с системой водоснабжения.Мануэл Фернандеш: Не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива»Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш остался доволен матчем против «Стремсгодсета») и поделился мнением о новой схеме команды.Дмитрий Тарасов: Возможно, поражение «Стремсгодсету» даже пойдет на пользуПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча со «Стремсгодсетом» (0:1) на сборе в Испании и отметил, что находится в хорошей форме.Поезд опаздывает? «Локо» проиграл за 10 дней до возобновления сезонаПоезд опаздывает? «Локо» проиграл за 10 дней до возобновления сезона«Советский спорт» рассказывает о главных игровых преимуществах и недостатках команды Юрия Семина перед возобновлением сезона.Путь кентавра. Почему ЦСКА все еще может догнать «Спартак»Путь кентавра. Почему ЦСКА все еще может догнать «Спартак»Сегодня команда Виктора Гончаренко обыграла «Уфу» – 1:0. «Советский спорт» рассказывает о готовности ЦСКА к сезону.«Локомотив» уступил «Стремсгодсету» в товарищеском матче«Локомотив» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с норвежским «Стремсгодсетом».Гол Головина принес ЦСКА победу над «Уфой»ЦСКА на сборе в Кампоаморе (Испания) провел товарищескую встречу с «Уфой» и одержал победу – 1:0.«Терек» сыграл вничью с «Виченцой» в товарищеском матче«Терек» на сборе в Италии в товарищеском матче сыграл вничью с «Виченцой» (1:1), выступающей в итальянской серии В.Тимур Жамалетдинов: Считаю, что ЦСКА полностью переиграл «Русенборг»Нападающий молодежного состава московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу армейцев в матче против норвежского «Русенборга» в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Главные новости
Футбол
В Португалии запасной игрок выскочил на поле и помешал забить сопернику (видео)
Хоккей
Кузнецов – первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Форвард «Гамбурга» Ласогга может перейти в российский клуб
Футбол
Азар, Де Хеа и Дибала могут стать одноклубниками
Футбол
Рой Кин: Переход Руни в китайский клуб – настоящее безумие! У Уэйна еще все впереди
Теннис
Агнешка Радванска: Шарапова будет очень опасной соперницей после возвращения
Футбол
Константин Генич: Матч в Севилье чем-то напоминает избиение «Барселоны» в Париже
Биатлон
Александр Тихонов: К Олимпиаде мы можем собрать неплохую команду
Бокс
Представители Уорда игнорируют запросы Ковалева о бое-реванше
Хоккей
Кирилл Капризов: ЦСКА? У меня еще год контракта с «Салаватом»
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости