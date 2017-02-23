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Рой Кин: Переход Руни в китайский клуб – настоящее безумие! У Уэйна еще все впереди

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не должен соглашаться на переезд в чемпионат Китая.

Ранее стало известно, что агент футболиста вылетел на встречу с представителями одного из азиатских клубов. По сообщениям СМИ, англичанин недоволен отсутствием игровой практики и решил покинуть стан «красных дьяволов».

«Он не должен переходить в китайский клуб. Ни в коем случае. Даже я в свои годы еще смогу играть на самом высоком уровне в чемпионатах Германии, Испании или Италии. На мой взгляд, это настоящее безумие! Уэйну только 31 год, у него еще все впереди», – сказал Кин, слова которого приводит Goal.

Напомним, полузащитник выступает за «Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне англичанин провел во всех турнирах 29 матчей, забил 5 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Руни в 30 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 2019 года.

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