Азар, Де Хеа и Дибала могут стать одноклубниками

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует существенно усилить состав испанского клуба.

Как сообщает Diairo Gol, «сливочные» провели переговоры по трансферу полузащитника «Челси» Эдена Азара, которым, как сообщала пресса, «Реал» интересовался до старта Евро-2016.

Отмечается, что глава испанского клуба не отказался от приобретения голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, трансфер которого сорвался летом 2015 года.

Третий игрок, который, как считает Перес, усилит «Реал» – Пауло Дибала. Форвард «Ювентуса», по информации СМИ, не ладит с наставником туринского клуба Массимилиано Аллегри. К тому же, аргентинец не прочь переехать в чемпионат Испании. Но, как заявлял сам футболист, он мечтает выступать за «Барселону», поскольку в этой команде играет его соотечественник Лионель Месси. Пауло восхищается игрой нападающего сине-гранатовых.

Источник информирует, что все вышеперечисленные игроки могут перейти в «Реал» грядущим летом.