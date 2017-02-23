Форвард «Гамбурга» Ласогга может перейти в российский клуб
Нападающий «Гамбурга» Пьер-Мишель Ласогга может продолжить карьеру в одном из российских клубов, сообщает Bild.
Название команды источник не называет. Как сообщает издание, 25-летний футболист недоволен своим положением в немецком клубе. Кроме россиян, на форварда претендуют китайские команды.
В текущем сезоне Ласогга провел в чемпионате Германии за «Гамбург» 13 матчей, но результативными действиями не отметился. Ранее нападающий выступал за «Байер» и «Герту».
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