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Брат Килиана Мбаппе: Он живет только футболом – хлебом не корми!

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Жирес Кембо, бывший игрок «Ренна» и сводный брат Килиана Мбаппе, рассказывает о 19-летнем нападающем «Монако», забившим гол «Манчестер Сити» в проигранном матче (3:5) 1/8 финала Лиги чемпионов.

«С восьми лет брат на карандаше знаменитых клубов, – рассказал Жирес Кембо газете L’Equipe после матча в Манчестере. – Это кому угодно вскружит голову, но только не ему. После матча я ему сказал: «Очень неплохо…». Но по его виду и не скажешь, что он в эйфории. Он талантлив и работяга, но любит футбол до такой степени, что иногда нас пугает – нельзя же говорить только о футболе!

Я знавал других талантливых ребят, но этот… День проведешь с ним, просто устаешь. Да, он может говорить и на другие темы, но все время – только о футболе и о футболе, знает его от «А» до «Я». Как только просыпается, открывает свой iPad, потом хватает мобильник и – началось! Живет только футболом – хлебом не корми!»

19-летний Кевин Мбаппе в этом сезоне в чемпионате Франции в 18 матчах забил семь голов и один – в четырех матчах Лиги чемпионов.

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