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Василий Уткин: А кто-нибудь уже прокричал: «Шалимова – в сборную!»?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром» (1:1) оставил на своей странице в Twitter следующую запись.

«А кто-нибудь уже прокричал: «Шалимова – в сборную!»? Или все-таки нет пока?», – написал Уткин.

Напомним, под руководством Игоря Шалимова «быки» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв у «Фенербахче» по сумме двух матчей. Игра в России завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара», а в Турции команды разошлись миром (1:1).

Матч

Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)

Голы

Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).

Состав

Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс

Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов

Предупреждения:

Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

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