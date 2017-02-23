Василий Уткин: А кто-нибудь уже прокричал: «Шалимова – в сборную!»?
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром» (1:1) оставил на своей странице в Twitter следующую запись.
«А кто-нибудь уже прокричал: «Шалимова – в сборную!»? Или все-таки нет пока?», – написал Уткин.
Напомним, под руководством Игоря Шалимова «быки» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв у «Фенербахче» по сумме двух матчей. Игра в России завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара», а в Турции команды разошлись миром (1:1).
Матч
Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)
Голы
Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).
Состав
Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс
Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов
Предупреждения:
Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция