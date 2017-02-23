Василий Уткин: А кто-нибудь уже прокричал: «Шалимова – в сборную!»?

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром» (1:1) оставил на своей странице в Twitter следующую запись.

«А кто-нибудь уже прокричал: «Шалимова – в сборную!»? Или все-таки нет пока?», – написал Уткин.

Напомним, под руководством Игоря Шалимова «быки» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв у «Фенербахче» по сумме двух матчей. Игра в России завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара», а в Турции команды разошлись миром (1:1).