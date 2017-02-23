Кузнецов – первая звезда игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче с «Филадельфией» (4:1) Кузнецов сделал дубль. Еще один россиянин Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.
Вторая звезда дня - нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, забивший два гола в ворота «Бостона» (5:3).
Третьей звездой признан защитник «Эдмонтона» Крис Расселл, забросивший победную шайбу в матче с «Флоридой» (4:3).
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