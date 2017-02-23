«Барселона» нашла замену Видалю в «Тоттенхэме»

Руководство «Барселоны» пытается решить проблему с защитником на правый фланг. Об этом сообщает издание London Evening Standard.

По информации источника, каталонский клуб проявляет интерес к игроку «Тоттенхэма» и сборной Англии Кайлу Уокеру, на которого также претендует «Манчестер Сити». Отмечается, что причиной возможного перехода футболиста «шпор» является травма защитника «Барселоны» Алейша Видаля. Клуб может расстаться с испанцем, продав его в «Интер».

Напомним, Уокер перешел в стан лондонского клуба в 2009 году из «Шеффилд Юнайтед» за 6 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел во всех турнирах 27 матчей, отдал 6 голевые передач и получил 6 желтых карточек. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 20 млн евро, а его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года.