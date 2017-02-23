Футболист «Томи»: Долги по заработной плате выплачивать еще не начали

Полузащитник «Томи» Алексей Пугин сообщил, что выплаты задолженностей по заработной плате перед игроками до сих пор не начались.

- Долги по заработной плате выплачивать еще не начали. Руководство обещает в скором времени погасить, но точной даты никто не знает. Обстановка в команде рабочая, забастовок проводить не планируем, по-прежнему надеемся на улучшение ситуации, - сказал Пугин ТАСС.

Ранее генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что выплаты начнутся 22 февраля.

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды девять очков. Ориентировочный долг клуба за 2016 год составляет 460 млн рублей. В декабре прошлого года РФС запретил клубу регистрировать новых игроков.

