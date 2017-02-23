В Португалии запасной игрок выскочил на поле и помешал забить сопернику (видео)

Курьезный случай произошел в третьем португальском дивизионе во время матча «Лейрия» – «Сертаненсе» (2:1).

В концовке матча «Лейрия» получила право на штрафной, мяч после удара попал в перекладину, после чего отскочил к игроку хозяев, который оказался перед пустыми воротами. В этот момент на поле выскочил, стоявший за воротами запасной игрок «Сертаненсе». Мяч в него не попал – игрок «Лейрии» пробил мимо, а футболист «Сертаненсе» поспешил вернуться за пределы поля.

Хозяева стали указывать судье на этот эпизод, однако, рефери, как пишет издание Record, просто не увидел, что на поле появился лишний футболист.

«Лейрия» в итоге победила 2:1, а нарушитель из «Сертаненсе» признался, что сожалеет о своих действиях.

Отметим, что президентом «Лейрии» является россиянин Александр Толстиков, в составе команды играет российский защитник Анатолий Ниолаеш. В частности, этот матч он провел на поле полностью.

Видео эпизода вы можете посмотреть ЗДЕСЬ (смотреть с 92-й минуты матча).