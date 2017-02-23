«Зенит» – «Андерлехт». На матче ожидается до 17 тысяч зрителей
Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» посетят до 17 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Бельгийскую команду поддержат около 200 болельщиков.
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Напомним, матч пройдет в Петербурге 23 февраля и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
В первом очной встрече «Андерлехт» благодаря дублю Франка Ачимпонга одержал победу со счетом 2:0.
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Матч
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
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