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Венгер отказался от предложения китайского клуба и планирует остаться в Европе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер готовится покинуть стан «канониров» грядущим летом.

Как сообщает Daily Mail, совсем недавно представители одного из китайский клубов провели переговоры с французским специалистом. Отмечается, что 67-летний наставник отказался от предложения переехать в азиатский чемпионат, поскольку рассчитывает возглавить один из топ-клубов Европы.

Ранее сообщалось, что руководство «пушкарей» составило список специалистов на замену Венгеру, который тренирует «Арсенал» с 1996 года. Об этом вы можете прочитать ЗДЕСЬ. Также сообщалось, что француз может встать у руля сборной Англии или миланского «Интера».

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