Устюгов и Матвеева выступят в спринте на ЧМ в Лахти
Сергей Устюгов и Наталья Матвеева вошли в состав сборной России на спринтерские гонки свободным стилем в рамках чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
В составе мужской команды в квалификации спринта свободным стилем стартуют Антон Гафаров, Александр Большунов и Глеб Ретивых, в женской сборной – Юлия Белорукова, Елена Соболева и Полина Ковалева.
Квалификация у женщин начнется в 15:00 мск, у мужчин - в 15:50.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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