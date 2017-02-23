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Устюгов и Матвеева выступят в спринте на ЧМ в Лахти

Источник:  FISКомментарии

Сергей Устюгов и Наталья Матвеева вошли в состав сборной России на спринтерские гонки свободным стилем в рамках чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В составе мужской команды в квалификации спринта свободным стилем стартуют Антон Гафаров, Александр Большунов и Глеб Ретивых, в женской сборной – Юлия Белорукова, Елена Соболева и Полина Ковалева. 

Квалификация у женщин начнется в 15:00 мск, у мужчин - в 15:50.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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