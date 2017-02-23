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День в истории. Виталию Денисову – 30!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня защитник «Локомотива» Виталий Денисов празднует свой юбилей. Футболисту исполняется 30 лет.

Денисов выступает за железнодорожников с 2013 года. В составе красно-зеленых защитник провел 119 матчей и забил один гол.  С «Локомотивом» Денисов завоевал бронзовые медали чемпионата России и стал обладателем Кубка страны. 

До московского клуба Денисов играл в украинском «Днепре» (2007-2012) и нижегородском «Спартаке» (2006).  

За сборную Узбекистана защитник провел 63 матча и забил один мяч.

«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил футболиста с юбилеем.

«Мы поздравляем Виталия с днем рождения! Желаем здоровья, семейного счастья, побед с «Локомотивом», успехов во всех начинаниях, а также всегда оставаться таким же добрым, позитивным и жизнерадостным!», - говорится в поздравлении железнодорожников. 

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