Экс-вратарь «Саттона» объяснил, почему решил съесть пирог во время матча с «Арсеналом»
Бывший голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу, который покинул клуб из-за начатого расследования со стороны футбольной ассоциации Англии, рассказал, почему решил съесть пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Арсеналом» (0:2).
Ранее стало известно, что на это была открыта линия в букмекерских конторах. Именно по этой причине «Саттон» решил расторгнуть контракт с Шоу.
«Болельщики «Арсенала» пели обо мне песни и кричали: «Кто съел все пироги?». Было много шуток, и я думал, что я мог бы получить от этого немного удовольствия. Я взял большой кусок и помахал им в воздухе по отношению к фанатам «Арсенала», но все это было в позитивном духе», – цитирует Шоу The Sun.
Лучший момент матча "Саттон" - "Арсенал" #SuttonvArsenal #SUFCvAFC pic.twitter.com/Yb6U3RqYWD— Руслан Абушкин (@abushkin) 20 февраля 2017 г.