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Экс-вратарь «Саттона» объяснил, почему решил съесть пирог во время матча с «Арсеналом»

Источник:  The SunКомментарии

Бывший голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу, который покинул клуб из-за начатого расследования со стороны футбольной ассоциации Англии, рассказал, почему решил съесть пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Арсеналом» (0:2).

Ранее стало известно, что на это была открыта линия в букмекерских конторах. Именно по этой причине «Саттон» решил расторгнуть контракт с Шоу.

«Болельщики «Арсенала» пели обо мне песни и кричали: «Кто съел все пироги?». Было много шуток, и я думал, что я мог бы получить от этого немного удовольствия. Я взял большой кусок и помахал им в воздухе по отношению к фанатам «Арсенала», но все это было в позитивном духе», – цитирует Шоу The Sun.

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