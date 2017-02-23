Андрей Канчельскис: «Челси» никому не отдаст чемпионство

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил уровень английской премьер-лиги.

- Вообще, сейчас уровень премьер-лиги повышается. В Англии прекрасное отношение к футболу, соблюдаются традиции, команды получают хорошее стабильное финансирование от спонсоров, доходы от телевидения. Много английских команд сейчас могут позволить себе приобретения дорогостоящих высококлассных футболистов: даже клубы нижней части первой десятки могут тратить на них по 10-15 миллионов фунтов, а это большие деньги.

- На что может рассчитывать «Сити» в текущем сезоне?

- Думаю, бороться за первое место в премьер-лиге этой весной будет тяжело, «Челси» чемпионство не отдаст никому. Так что, наверное, ближайшие задачи «Манчестер Сити» – попасть в четверку в премьер-лиге, выиграть Кубок Англии и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, - цитирует Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

После 25 туров «Челси» лидирует в чемпионате Англии, в активе команды 60 очков. На второй строчке идет «Манчестер Сити» с 52 очками.