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«Кубань» проиграла «Динамо СПб» и заняла 16-е место на Кубке ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче за 15-16 места Кубка ФНЛ между «Кубанью» и «Динамо СПб» победителем вышел питерский клуб.

Игра между командами состоялась сегодня в Ларнаке и завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Михаил Маркосов и Евгений Песегов. Отметим, что «Кубань» большую часть матча играла в меньшинстве (во втором тайме был удален Азат Байрыев).

Таким образом, краснодарский клуб завершил турнир на 16-м месте, а «Динамо» заняло 15-ю позицию.

Добавим, что в 13:45 мск в Ларнаке встретятся «Зенит-2» и «Краснодар-2», которые борются за 13-14 места.

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