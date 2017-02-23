Лучший бомбардир «Андерлехта» рискует пропустить матч с «Зенитом»
Форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик получил травму и может не сыграть в ответном матче 1/6 финала Лиги Европы с «Зенитом».
По информации источника, лучший бомбардир бельгийского клуба повредил мышцу на тренировке, поэтому тренерский штаб не захочет рисковать его здоровьем в сегодняшней встрече с российским клубом.
В нынешнем сезоне 25-летний Теодорчик провел во всех турнирах 26 матчей и забил 18 голов.
Добавим, что в первой игре победителем вышел «Андерлехт» (2:0).
Матч
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически