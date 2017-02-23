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Лучший бомбардир «Андерлехта» рискует пропустить матч с «Зенитом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик получил травму и может не сыграть в ответном матче 1/6 финала Лиги Европы с «Зенитом».

По информации источника, лучший бомбардир бельгийского клуба повредил мышцу на тренировке, поэтому тренерский штаб не захочет рисковать его здоровьем в сегодняшней встрече с российским клубом.

В нынешнем сезоне  25-летний Теодорчик провел во всех турнирах 26 матчей и забил 18 голов.

Добавим, что в первой игре победителем вышел «Андерлехт» (2:0).

Голосование: Какие российские клубы пробьются в 1/8 финала Лиги Европы?

Матч

Зенит - Андерлехт

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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