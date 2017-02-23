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Алексей Кравцов: Кулижинков пропустит оставшуюся часть сезона

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил информацию о том, что Павел Кулижников не будет выступать в этом сезоне.

– Это так, – рассказал Кравцов «Советскому спорту». – Планировалось, что Павел может выйти на старт на финальном этапе Кубка мира. Но он пройдет в Ставангере 10-12 марта. За столь короткий срок подготовиться к нему Кулижников не сможет. Было принято решение, что конец сезона он пропустит и начнет планомерно готовиться к следующему, олимпийскому году. Собственно, такая подготовка уже идет. Павел работает дома, в Коломне, по индивидуальной программе, согласованной с тренерским штабом. Можно сказать, основные проблемы позади, и мы уверенны – к новому сезону Павел подойдет в оптимальной форме.

Напомним, что Кулижников не выходил на старт с декабря, пропустив чемпионаты России, Европы и мира.

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