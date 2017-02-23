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Елена Вяльбе: Наши лыжники давно подавлены, а решение CAS их вообще добьет

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS), отказавшего российским спортсменам в снятии временного отстранения Международной федерации лыжного спорта (FIS).

- Оптимизм сохранялся, но решение принимал один судья, и он вынес вот такой вердикт. Заседания как такового еще не было. Но мы верили, что примут нашу сторону, так как просили не о восстановлении лыжников в правах, а о том, чтобы сначала допустили людей до чемпионата мира, а потом уже сняли все временные отстранения.

- Как отнеслись к случившемуся сами лыжники? 
- А как вы считаете? Не обрадовались уж точно. Некоторые из них уже находились в Лахти, а теперь уезжают домой. Все они давно подавлены, а это решение CAS добьет их окончательно.

- Что намерена делать федерация, чтобы ускорить рассмотрение этого дела?
- А что мы можем? Разве что надеть боксёрские перчатки. Есть определенные законы, по которым работает CAS. Вот только там никуда не спешат, в отличие от нас, им спешка ни к чему. Сейчас они подберут состав судей и будут рассматривать наше дело. Это не тот орган, куда можно прийти и каждый день стучаться в дверь, - цитирует Вяльбе RT. 

Ранее стало известно, что CAS оставил в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Все вышеперечисленные спортсмены из РФ были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних ОИ-2014 в Сочи.

Таким образом, никто из этой пятерки не примет участия на чемпионате мира-2017, который пройдет в Финляндии с 22 февраля по 5 марта.

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