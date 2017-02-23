Иван Скобрев: у Дорофеева с Кулижниковым не может быть конфликта

Двукратный призер Олимпиады в Ванкувере, чемпион мира-2011 в классическом многоборье Иван Скобрев поделился мнением о возможных разногласиях между рекордсменом планеты на 500 метров Павлом Кулижниковым и его личным тренером Дмитрием Дорофеевым.

– На самом деле, тренер и спортсмен могут хоть ненавидеть друг друга. Но есть личные отношения, а есть деловые. И тут все просто, – рассказал Скобрев. – Тренер – главный в команде. И какой бы ты ни был суперталант и мировая звезда с рекордами и титулами, его слово – закон. Хочешь быть в сборной – выполняй указания, делай, что говорят. Не нравится – иди своей дорогой. Конечно, варианты есть всегда. Можно сменить личного тренера (правда, Дорофеев еще и спринтерскую сборную возглавляет, от этого никуда не деться). Можно вообще уехать тренироваться за границу. Только в случае с Кулижниковым не вижу в этом смысла. Так же, как не вижу никаких причин, почему они с Дорофеевым могли разругаться.