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Иван Скобрев: у Дорофеева с Кулижниковым не может быть конфликта

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный призер Олимпиады в Ванкувере, чемпион мира-2011 в классическом многоборье Иван Скобрев поделился мнением о возможных разногласиях между рекордсменом планеты на 500 метров Павлом Кулижниковым и его личным тренером Дмитрием Дорофеевым.

– На самом деле, тренер и спортсмен могут хоть ненавидеть друг друга. Но есть личные отношения, а есть деловые. И тут все просто, – рассказал Скобрев. – Тренер – главный в команде. И какой бы ты ни был суперталант и мировая звезда с рекордами и титулами, его слово – закон. Хочешь быть в сборной – выполняй указания, делай, что говорят. Не нравится – иди своей дорогой. Конечно, варианты есть всегда. Можно сменить личного тренера (правда, Дорофеев еще и спринтерскую сборную возглавляет, от этого никуда не деться). Можно вообще уехать тренироваться за границу. Только в случае с Кулижниковым не вижу в этом смысла. Так же, как не вижу никаких причин, почему они с Дорофеевым могли разругаться.

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