Дмитрий Черышев: «Зенит» – команда с психологией победителя

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт».

- «Зенит» - команда с психологией победителя. Размениваться тем или иным турниром он не будет. Клуб из Санкт-Петербурга ставит себе максимальные задачи во всех соревнованиях, в которых принимает участие, и не играет спустя рукава. «Зенит» жертвовать одним турниром ради другого не будет.

- Способен ли «Зенит» добиться положительного для себя результата по сумме двух встреч?

- Конечно! Болельщики поведут их вперёд, да и сами футболисты сыграют куда лучше, чем в первой встрече. Я не сомневаюсь, что все сложится для подопечных Луческу хорошо, - цитирует Черышева RT.

Напомним, что ответная игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в 21:00 мск. Первый матч завершился победой бельгийцев со счетом 2:0.