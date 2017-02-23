Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Черышев: «Зенит» – команда с психологией победителя

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт».

- «Зенит» - команда с психологией победителя. Размениваться тем или иным турниром он не будет. Клуб из Санкт-Петербурга ставит себе максимальные задачи во всех соревнованиях, в которых принимает участие, и не играет спустя рукава. «Зенит» жертвовать одним турниром ради другого не будет.

- Способен ли «Зенит» добиться положительного для себя результата по сумме двух встреч?
- Конечно! Болельщики поведут их вперёд, да и сами футболисты сыграют куда лучше, чем в первой встрече. Я не сомневаюсь, что все сложится для подопечных Луческу хорошо, - цитирует Черышева RT.

Напомним, что ответная игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в 21:00 мск. Первый матч завершился победой бельгийцев со счетом 2:0.   

Матч

Зенит - Андерлехт

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Беленов перешел в «Уфу». Таблица трансферов РФПЛБеленов перешел в «Уфу». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«У «Зенита» в обороне бардачочек». Ловчев о матчах петербуржцев и ростовчан«У «Зенита» в обороне бардачочек». Ловчев о матчах петербуржцев и ростовчанОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогнозы на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.Борис Игнатьев: «Андерлехт» в противостоянии с «Зенитом» своего не упуститБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом».Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, скорее всего, покинет московский клуб в текущее трансферное окно, сообщает источник Федерального агентства новостей.Букмекеры отдают предпочтение «Спарте» в матче с «Ростовом»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом».Лучший бомбардир «Андерлехта» рискует пропустить матч с «Зенитом»Форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик получил травму и может не сыграть в ответном матче 1/6 финала Лиги Европы с «Зенитом».Валерий Рейнгольд: Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»Валерий Рейнгольд: Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»Бывший нападающий «Спартака» поделился ожиданиями от ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием «Зенита» и «Ростова».«Зенит» – «Андерлехт». На матче ожидается до 17 тысяч зрителейМатч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» посетят до 17 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Василий Уткин: А кто-нибудь уже прокричал: «Шалимова – в сборную!»?Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром» (1:1) оставил на своей странице в Twitter следующую запись.Еще один новичок «Спартака», победа ЦСКА и триумф «быков». Обзор сборов (видео)Еще один новичок «Спартака», победа ЦСКА и триумф «быков». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Федор Смолов: В перерыве извинился перед ребятами, что не удалось реализовать моментНападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился впечатлениями от матча с «Фенербахче» (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.Руслан Нигматуллин: «Ростов» мы точно увидим среди участников 1/8 Лиги ЕвропыБывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями в преддверии ответного матча «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.«Мистер выпустит – буду забивать». Данни готовится к большому возвращению«Мистер выпустит – буду забивать». Данни готовится к большому возвращениюМирча Луческу анонсировал выход Данни в стартовом составе, а в «Андерлехте» знают, во сколько раз их состав дешевле, чем у «Зенита».Евгений Алдонин: «Зениту» по силам перевести матч с «Андерлехтом» в овертайм и довести дело до победыБывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» - «Андерлехт».Роман Трушечкин: «Краснодар» еще не набрал своей игровой прочностиКомментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин рассуждает о прогрессе «Краснодара» за последние годы.«Краснодар» поменял кожу и задает моду! Колонка Юрия Цыбанева«Краснодар» поменял кожу и задает моду! Колонка Юрия Цыбанева«Краснодар» не просто прошел «Фенербахче» с видимой уверенностью. За зиму Игорь Шалимов поменял команде все. Характер. Ценности. Кожу.Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» – «Вильярреал», «Аякс» – «Легия» и другие матчиВсе ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».«Зенит» – «Андерлехт». Текстовая трансляция начнется в 21:00Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».«Краснодар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, а Варди оставляет «Лестер» в игре. Главные новости утра«Краснодар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, а Варди оставляет «Лестер» в игре. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.«Спарта» – «Ростов». Текстовая трансляция начнется в 23:05Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».
Главные новости
Бокс
Мэнни Пакьяо: Ведем переговоры с Амиром Ханом о поединке
Футбол
Луис Адриано: Я уже настоящий спартаковец, и вы скоро увидите меня в деле
Футбол
Манучарян вновь стал игроком «Урала»
Футбол
Борис Игнатьев: «Андерлехт» в противостоянии с «Зенитом» своего не упустит
Футбол
Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»
Футбол
Букмекеры отдают предпочтение «Спарте» в матче с «Ростовом»
Конькобежный спорт
Иван Скобрев: у Дорофеева с Кулижниковым не может быть конфликта
Конькобежный спорт
Алексей Кравцов: Кулижинков пропустит оставшуюся часть сезона
Футбол
Лучший бомбардир «Андерлехта» рискует пропустить матч с «Зенитом»
Футбол
«Ростов» отложил трансфер Шекари до лета
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости