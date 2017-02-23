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УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Официальный сайт УЕФА предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока Лиги чемпионов по итогам прошедшей недели.

В спортивной организации составили список из четырех претендентов, который выглядит следующим образом:

Кевин Гамейро (мадридский «Атлетико»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Пауло Дибала («Ювентус»).

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