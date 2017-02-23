УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА предлагает болельщикам выбрать лучшего игрока Лиги чемпионов по итогам прошедшей недели.
В спортивной организации составили список из четырех претендентов, который выглядит следующим образом:
Кевин Гамейро (мадридский «Атлетико»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Пауло Дибала («Ювентус»).
Выбирай лучшего игрока недели:https://t.co/9jzuvPW4JN— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 февраля 2017 г.
🔥 Гамейро
🔥 Стерлинг
🔥 Дибала
🔥 Шмейхель#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/ky27odFFbc
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