Туукка Мянтюля: «Металлургу» нельзя давать ни сантиметра свободного льда
Защитник «Куньлуня» Туукка Мянтюля, автор дубля в первом матче серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:4), подвел итоги встречи.
- Что помешало вашей
команде сыграть также хорошо в двух первых периодах, как вы сыграли третий?
- «Металлург» начал игру очень мощно, и довольно быстро забил. И, в общем, контролировал игру. Наверное, в третьем периоде сказалось то, что «Металлург» стал как-то более спокойно относиться к этому. Но все равно мы должны взять третий период за образец той игры, которую должны демонстрировать дальше.
- Были эпизоды
в начале матча, когда оборона «Куньлуня» предоставляла сопернику много чистого
льда. В частности, так состоялся первый гол Филиппи. Почему это происходило?
- В «Металлурге» собраны очень классные игроки, поэтому если ты им дашь хоть чуть-чуть свободного пространства, то они его используют. Они найдут других свободных партнеров. Поэтому нам в будущем надо, конечно, прежде всего проявлять терпение, не бросаться никуда, стараться за всем смотреть. А также все держать под контролем, чтобы находить своих партнеров, когда мы владеем шайбой, четкими передачами. Потому что действительно этой команде нельзя давать ни сантиметра свободного льда.
Второй матч серии пройдет в Магнитогорске в пятницу.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Голы:
Филиппи (Ли), 7:50 (1:0). Филиппи (Тимкин, Береглазов), 21:51 (2:0). Косов (Хабаров, Терещенко), 21:58 (3:0). Антипин (Зарипов, Ли), 29:40 (4:0 - бол.). Мянтюля (Виделль, Коллинс), 42:51 (4:1 - бол.). Мянтюля (Поникаровский, Марцинко), 49:54 (4:2).
Место и дата
22 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция