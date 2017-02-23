Туукка Мянтюля: «Металлургу» нельзя давать ни сантиметра свободного льда

Защитник «Куньлуня» Туукка Мянтюля, автор дубля в первом матче серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:4), подвел итоги встречи.

- Что помешало вашей команде сыграть также хорошо в двух первых периодах, как вы сыграли третий?

- «Металлург» начал игру очень мощно, и довольно быстро забил. И, в общем, контролировал игру. Наверное, в третьем периоде сказалось то, что «Металлург» стал как-то более спокойно относиться к этому. Но все равно мы должны взять третий период за образец той игры, которую должны демонстрировать дальше.

- Были эпизоды в начале матча, когда оборона «Куньлуня» предоставляла сопернику много чистого льда. В частности, так состоялся первый гол Филиппи. Почему это происходило?

- В «Металлурге» собраны очень классные игроки, поэтому если ты им дашь хоть чуть-чуть свободного пространства, то они его используют. Они найдут других свободных партнеров. Поэтому нам в будущем надо, конечно, прежде всего проявлять терпение, не бросаться никуда, стараться за всем смотреть. А также все держать под контролем, чтобы находить своих партнеров, когда мы владеем шайбой, четкими передачами. Потому что действительно этой команде нельзя давать ни сантиметра свободного льда.

Второй матч серии пройдет в Магнитогорске в пятницу.