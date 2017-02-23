Букмекеры отдают предпочтение «Спарте» в матче с «Ростовом»
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом».
Победа пражан в основное время оценивается коэффициентом 2,14, тогда как виктория российского клуба идет за 3,70.
За ничью букмекеры предлагают 3,31.
Игра в чешской столице начнется сегодня в 23:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в первом матче «Ростов» разгромил соперника со счетом 4:0.
Матч
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция
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