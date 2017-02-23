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Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, скорее всего, покинет московский клуб в текущее трансферное окно, сообщает источник Федерального агентства новостей.

После срывов переговоров с «Рубином» представители игрока предпринимают попытку возобновить переговоры с другими претендентами на 21-летнего футболиста. В частности, ведутся контакты с руководством «Зенита», «Краснодара» и «Спартака», ранее выражавшими заинтересованность в приобретении Миранчука. 

Но есть все-таки вариант, что переход Миранчука в другой клуб отложится до лета. Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

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