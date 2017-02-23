Кирилл Набутов прокомментирует игры «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

Телеведущий Кирилл Набутов выступит в роли комментатора игр турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».



«Это как схватиться за фал катера, который на полном ходу тянет в XXI век», — сказал Набутов. Телеведущий также отметил высокий уровень развития киберспорта.



«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Прямые трансляции всех игр состоятся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv.



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