Борис Игнатьев: «Андерлехт» в противостоянии с «Зенитом» своего не упустит

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом».

Напомним, в первом матче в Брюсселе питерцы уступили со счетом 0:2.

«Нет ничего нереального в этой ситуации. Но то, что они показали в матче в Бельгии: не было скорости, команда была тяжелой, многое не получилось, - цитирует Игнатьева «Р-Спорт». - Конечно, всякое может быть в этом противостоянии, но, как мне представляется, «Андерлехт» своего в этом противостоянии не упустит. «Зениту» будет тяжело забить, например, три мяча».

Игра в Петербурге начнется в 21:00 мск. «Совесткий спорт» проведет ее текстовую трансляцию.