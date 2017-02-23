Борис Игнатьев: «Андерлехт» в противостоянии с «Зенитом» своего не упустит
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом».
Напомним, в первом матче в Брюсселе питерцы уступили со счетом 0:2.
«Нет ничего нереального в этой ситуации. Но то, что они показали в матче в Бельгии: не было скорости, команда была тяжелой, многое не получилось, - цитирует Игнатьева «Р-Спорт». - Конечно, всякое может быть в этом противостоянии, но, как мне представляется, «Андерлехт» своего в этом противостоянии не упустит. «Зениту» будет тяжело забить, например, три мяча».
Игра в Петербурге начнется в 21:00 мск. «Совесткий спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически