Касорла не вернется на поле до конца сезона

Как сообщает Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Отмечается, что игрок сборной Испании перенес несколько операций из-за травмы ахилла, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0), который состоялся в октябре прошлого года.

По информации источника, в руководстве «пушкарей» надеются, что футболист вернется в строй во время межсезонья.

Всего на счету 32-летнего полузащитника в текущем сезоне 11 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи, а его контракт с английским клубом истекает в 2018 году.

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