Хоккеистки «Торнадо» в девятый раз стали чемпионами России

Команда «Торнадо» из подмосковного Дмитрова завоевала чемпионский титул в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ).



Победителем первенства ЖХЛ «Торнадо» стало досрочно, после того как их ближайший преследователь - уфимская «Агидель» - не смогла в основное время обыграть питерское «Динамо» (2:2).

В четверг «Торнадо» разгромило СКСО из Екатеринбурга со счетом 11:0, набрав 84 очка в 33 матчах.

Подмосковный клуб в девятый раз стал чемпионом России.