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Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Дубае в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках четвертьфинала турнира в Дубае в парном разряде обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и представительницу Латвии Елену Остапенко.

Встреча между спортсменами продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:1, 3:6, 10:5.

Таким образом, Елена и Екатерина встретятся в следующей стадии турнира с победительницами матча Эбигейл Спирс (США) / Катарина Среботник (Словения) – Саня Мирза (Индия) / Барбора Стрыцова (Чехия).

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