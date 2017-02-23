Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Дубае в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках четвертьфинала турнира в Дубае в парном разряде обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и представительницу Латвии Елену Остапенко.

Встреча между спортсменами продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счетом 6:1, 3:6, 10:5.

Таким образом, Елена и Екатерина встретятся в следующей стадии турнира с победительницами матча Эбигейл Спирс (США) / Катарина Среботник (Словения) – Саня Мирза (Индия) / Барбора Стрыцова (Чехия).