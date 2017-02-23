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Защитник «Куньлуня» Мянтюля дисквалифицирован на один матч

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ приняла решение дисквалифицировать защитника «Куньлуня» Туукку Мянтюля на один матч.

«На 28-й минуте матча «Металлург» (Магнитогорск) - «Куньлунь Ред Стар», состоявшегося 22 февраля 2017 года, на защитника гостей Туукку Мянтюля был наложен штраф 2+10' за атаку в область головы и шеи. Поскольку Дисциплинарный штраф (10 мин.) за атаку в область головы и шеи стал для игрока третьим в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф», - сообщается на официальном сайте лиги.

Таким образом, финский игрок пропустит второй матч серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом», который пройдет в пятницу.

В стартовой встрече, которую уральский клуб выиграл со счетом 4:2, Мянтюля стал автором дубля.

Матч

Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

24 февраля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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