Манучарян вновь стал игроком «Урала»

Как сообщает пресс-служба «Урала», нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян вернулся в российский клуб.

Эдгар Манучарян возвращается в #ФКУрал! Футболист уже вместе с командой на Кипре готовится к возобновлению сезона 👉https://t.co/uprPuguZVz pic.twitter.com/mYJBl2t1Om — ФК Урал (@FCURAL) 23 февраля 2017 г.

Отмечается, что накануне 30-летний игрок подписал контракт с командой и будет выступать под номером 99.

Напомним, футболист уже выступал за «Урал» с 2011 по 2016 годы и провел за это время 86 матчей в чемпионате России.

Минувшим летом Манучарян покинул «Урал» и до возвращения в клуб из РФПЛ был игроком «Ратчабури» из чемпионата Таиланда.

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