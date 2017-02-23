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Манучарян вновь стал игроком «Урала»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Урала», нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян вернулся в российский клуб.

Отмечается, что накануне 30-летний игрок подписал контракт с командой и будет выступать под номером 99.

Напомним, футболист уже выступал за «Урал» с 2011 по 2016 годы и провел за это время 86 матчей в чемпионате России.

Минувшим летом Манучарян покинул «Урал» и до возвращения в клуб из РФПЛ был игроком «Ратчабури» из чемпионата Таиланда.

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