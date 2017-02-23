Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – «Витязь». Коскинен – в воротах, Неколенко – в четвертом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на второй матч серии плей-офф КХЛ против «Витязя».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;

Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Зуб - Зубарев, Широков - Прохоркин - Хозлачев;

Четвертое звено: Рукавишников, Неколенко - Коскиранта - Каблуков. 

Напомним, счет в серии 1-0 в пользу армейцев. Матч пройдет 23 февраля и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Витязь

Место и дата

23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА – «Витязь». ОнлайнМатч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина на сайте «Советского спорта».Защитник «Динамо» Миронов не сыграет во втором матче с «Торпедо»Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов не включен в заявку команды, которая сегодня дома проведет второй матч серии плей-офф КХЛ с «Торпедо».СКА устроил выставку военной техники перед вторым матчем с «Витязем»Перед началом второго матча 1/4 финала Западной конференции с «Витязем» СКА организовал около Ледового дворца выставку военной техники.Защитник «Куньлуня» Мянтюля дисквалифицирован на один матчКХЛ приняла решение дисквалифицировать защитника «Куньлуня» Туукку Мянтюля на один матч.Туукка Мянтюля: «Металлургу» нельзя давать ни сантиметра свободного льдаЗащитник «Куньлуня» Туукка Мянтюля, автор дубля в первом матче серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:4), подвел итоги встречи.ЦСКА поздравили с Днем защитника Отечества. Превью матчей 23 февраляЦСКА поздравили с Днем защитника Отечества. Превью матчей 23 февраляСегодня вторые матчи первого раунда плей-офф на Западе.Кравцов бьет рекорд Кузнецова, а Пушкарев – Зарипова. Видеообзор матчей плей-оффКравцов бьет рекорд Кузнецова, а Пушкарев – Зарипова. Видеообзор матчей плей-оффСамые яркие моменты первых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.Главный арбитр КХЛ: Гол «Ак Барса» засчитан верно. Казань забила за 0,02 секунды до конца игрыКХЛ комментирует для «Советского спорта» спорный эпизод с забитым голом «Ак Барса» на последних долях секунды в игре с «Салаватом Юлаевым».Анвар Гатиятулин: Не смогли справиться с психологическим давлениемГлавный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».Игорь Захаркин: Проиграли «Ак Барсу» очень тяжелый матч, будем делать выводыГлавный тренер «Салавата Юлаева» поделился впечатлениями от первого матча серии плей-офф против «Ак Барса».Зинэтула Билялетдинов: Нам надо учесть свои ошибки во втором периоде игры с «Салаватом»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».Александр Андриевский: «Авангард» начинал владеть инициативой, и отсюда все наши проблемыГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился впечатлениями от игры своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».Федор Канарейкин: К плей-офф игрокам известны все требования, только неизвестно, сколько продлится матчГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал первый матч плей-офф Кубка Гагарина против «Адмирала».«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина«Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1)в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала. «Магнитка» обыграла «Куньлунь», «Трактор» уступил «Барысу» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты первых матчей 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.Игроки ЦСКА Панин и Карнаухов дисквалифицированы на один матчСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА - «Йокерит»(4:2), состоявшейся во вторник.«Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал»Хоккеисты омского «Авангарда» в третьем овертайме переиграли «Адмирал» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:1.«Барыс» переиграл «Трактор» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛХоккеисты казахского «Барыса» в гостях переиграли «Трактор» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:2.«Магнитка» обыграла «Куньлунь» в первом матче серии Кубка ГагаринаМагнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Куньлунем» (4:2) в стартовом матче ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ (видео)Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в плей-офф.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Витязь». Онлайн
Бокс
Рой Джонс хочет подраться с Андерсоном Сильвой
Футбол
Константин Зырянов: «Динамо» в таком составе в РФПЛ будет бороться за выживание
Футбол
«Ювентус» не смог вылететь из Португалии из-за проблем с самолетом
Бокс
Мэнни Пакьяо: Ведем переговоры с Амиром Ханом о поединке
Футбол
Луис Адриано: Я уже настоящий спартаковец, и вы скоро увидите меня в деле
Футбол
Манучарян вновь стал игроком «Урала»
Футбол
Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»
Футбол
Букмекеры отдают предпочтение «Спарте» в матче с «Ростовом»
Конькобежный спорт
Иван Скобрев: у Дорофеева с Кулижниковым не может быть конфликта
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина