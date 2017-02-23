СКА – «Витязь». Коскинен – в воротах, Неколенко – в четвертом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на второй матч серии плей-офф КХЛ против «Витязя».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;
Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Зуб - Зубарев, Широков - Прохоркин - Хозлачев;
Четвертое звено: Рукавишников, Неколенко - Коскиранта - Каблуков.
Напомним, счет в серии 1-0 в пользу армейцев. Матч пройдет 23 февраля и начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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