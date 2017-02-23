Евгений Калешин: Надеюсь, «Кубань» перевернет ситуацию уже в официальных матчах

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин после поражения от питерского «Динамо» в Кубке ФНЛ (0:2) подвел итог вступления команды на турнире, где она заняла 16-е место.

- Думаю, очень серьезно в концовке матча повлияло удаление, - сказал Калешин. - Потратили много сил, но, к сожалению, сегодня мяч вновь не шел в ворота. Было несколько хороших моментов для того чтобы забить. Один раз ошиблись в обороне, и сразу же в первом тайме получили мяч в свои ворота. К сожалению, этот турнир, надо признать, сложился для нас неудачно. Задача, все-таки, стоит пройти весеннюю часть первенства очень качественно. Надеюсь, мы сделаем выводы и перевернем ситуацию, которая складывается, уже в официальных матчах.

- Вы почерпнули какую-то информацию в ходе прошедшего турнира, например, посмотрели игру соперников по первенству?

- Естественно, мы видели игру соперников по нашей лиге и сами попробовали несколько разных вариантов состава, вариантов игры. Думаю, что в любом случае, даже негативный опыт – это опыт, который мы сможем проанализировать и сделать выводы из этого турнира.

Напомним, в первенстве ФНЛ команда из Краснодара после 24 туров занимает 13-е место.