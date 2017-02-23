Луис Адриано: Я уже настоящий спартаковец, и вы скоро увидите меня в деле

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от испанского сбора.

- У меня отличное настроение, как и у всех здесь. Мы вместе с тренером готовимся, сейчас у нас последний этап подготовки перед возобновлением чемпионата. У нас все идет по плану. Мы готовы к трудной работе, сфокусированы на своих задачах, поэтому жаловаться я не буду.

Конечно, важно забивать, тем более если ты нападающий. Ты должен голами помогать свой команде добиваться результата. Взаимодействие с футболистами налаживается, понимаем друг друга все лучше и лучше. Надеюсь, к началу чемпионата мы будем показывать хорошее взаимодействие на поле.

Я, конечно, пока мало знаю о команде «Краснодар». Но партнеры по команде - Фернандо, Маурисио, мне о ней рассказали, они уже играли против нее. Сказали, что соперник очень серьезный, опасная команда с сильными футболистами. Мы должны быть готовы на 100 процентов и тактически, и технически, и физически. Мы должны быть сильны во всех компонентах, чтобы бороться с «Краснодаром» на равных.

Ощущаю себя настоящим спартаковцем, у меня же действующий контракт с клубом. Как и все остальные члены команды, я сделаю все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны. Хочу помочь команде добиваться результата. Да, я уже настоящий спартаковец, и вы скоро увидите меня в деле, - рассказал Адриано в интервью клубному телевидению «Спартака».

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе красно-белых 40 очков. Луис Адриано пополнил команду в зимнее трансферное окно. Его контракт рассчитан до 2020 года.