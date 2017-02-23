Мэнни Пакьяо: Ведем переговоры с Амиром Ханом о поединке
38-летний чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах на будущее.
«Ведем переговоры с Амиром Ханом о поединке. Объявления будут в ближайшее время», – написал филиппинец на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
Отметим, что ранее Пакьяо предложил своим болельщикам выбрать себе оппонента. Помимо Хана, в список входили Келл Брук из Великобритании, а также австралиец Джефф Хорн и американец Теренса Кроуфорда.
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