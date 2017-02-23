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Черышев перед ответным матчем с «Ромой» посетил Ватикан (фото)

Источник:  InstagramКомментарии

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вместе с партнерами по команде побывал в Ватикане. Об этом игрок сборной России сообщил на своей странице в Instagram.

Vaticano, Rome

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)

«Ватикан, Рим», – подписал фото 26-летний футболист «желтой субмарины».

Отметим, что сегодня «Вильярреал» в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет ответный матч с «Ромой», который стартует в 21.00 мск. Первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

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