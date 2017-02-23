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Объявлен старт Кубка России по киберспорту 2017

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Федерация компьютерного спорта России объявила о старте Кубка России по киберспорту 2017.

В новом году соревнования пройдут по четырём дисциплинам: Dota 2, League of Legends, FIFA 17 и Hearthstone. Общий призовой фонд Кубка составит 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA и Hearthstone.

Кубок России по киберспорту 2017 пройдет в три этапа:

Отборочные игры: в течение марта в ходе онлайн-квалификаций и региональных соревнований будут разыграны 24 квоты в групповую стадию.

Групповая стадия: 24 команды/участника, по 6 команд/участников в 4 группах; далее 12 команд/участников играют по системе double-elimination до определения 4 финалистов в каждом из видов программы.

Финал Кубка пройдет в Москве для 4 команд/участников в каждом виде программы.

Отборочные игры начнутся уже 4 марта. К участию допускаются игроки старше 16 лет.


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