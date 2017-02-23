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Международная конференция по допингу пройдет в 2019 году

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что международная конференция по допингу в спорте пройдет в 2019 году.

- Международная конференции по допингу в спорте пройдет в 2019 году, - сказал Риди ТАСС. 

В октябре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел возможные предложения по реформированию WADA. Президент МОК Томас Бах также отмечал, что на Олимпийских играх 2018 года будет действовать новая система антидопингового контроля.

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