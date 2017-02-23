Международная конференция по допингу пройдет в 2019 году

Митинг в Нью-Йорке: МОК лучше бы не Россию судил за допинг, а решил вопрос с НХЛ

Важная встреча прошла в Нью-Йорке, на ней решалась судьба участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018. Но решение снова не принято. Почему?