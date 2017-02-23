«Спартак» хочет проводить все домашние матчи в «Парке легенд»

Вице-президент «Спартака» Валерий Каменский сообщил, что клуб хочет проводить все домашние матчи следующего сезона проводить в «ВТБ Ледовом дворце» на территории «Парка легенд» в Москве.

- Естественно, всем хочется играть на новой арене в лучших условиях. Это реально, и мы будем работать над тем, чтобы для команды все было более удобно и комфортно, тем более от этого результат тоже зависит, - сказал Каменский ТАСС. - «Лужники» - хорошая с исторической точки зрения арена, но всем болельщикам удобнее ездить в новый дворец.

В нынешнем сезоне красно-белые домашние матчи проводили на Малой спортивной арене «Лужники» и в «ВТБ Ледовом дворце», который является домашней ареной «Динамо».

