Штефан Лихтштайнер: Чтобы выйти в четрвертьфинал, мы должны сыграть с «Порту» так, как и в первом матче
Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер объяснил, при каких условиях туринский клуб может выйти в следующую стадию Лиги чемпионов.
Накануне действующий чемпион Италии обыграл на выезде «Порту» в первом матче 1/8 финала (2:0).
«Нам нужно соблюдать осторожность. Мы добились в Португалии превосходного результата, но противостояние еще не закончено. Нам нужно сыграть и в ответном матче, как сегодня. Тогда мы пройдем дальше», – сказал игрок, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.
Ответный матч состоится 14 марта в Турине.
Матч
Голы
Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).
Состав
Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин
Предупреждения:
Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50
Удаления:
Теллеш, 27 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция