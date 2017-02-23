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Штефан Лихтштайнер: Чтобы выйти в четрвертьфинал, мы должны сыграть с «Порту» так, как и в первом матче

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер объяснил, при каких условиях туринский клуб может выйти в следующую стадию Лиги чемпионов.

Накануне действующий чемпион Италии обыграл на выезде «Порту» в первом матче 1/8 финала (2:0). 

«Нам нужно соблюдать осторожность. Мы добились в Португалии превосходного результата, но противостояние еще не закончено. Нам нужно сыграть и в ответном матче, как сегодня. Тогда мы пройдем дальше», – сказал игрок, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 14 марта в Турине.

Матч

Порту - Ювентус - 0:2 (0:0)

Голы

Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).

Состав

Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин

Предупреждения:

Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50

Удаления:

Теллеш, 27 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция

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