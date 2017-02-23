«Ювентус» не смог вылететь из Португалии из-за проблем с самолетом

«Ювентус» сегодня утром не смог вылететь из Португалии, где накануне вечером в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Порту» (2:0).

Как сообщает Football Italia, у самолета, на котором команда должна была отправиться в Италию, были выявлены технические проблемы.

На данный момент неизвестно, когда туринцы вернутся в свою страну.

Следующий матч «Ювентус» проведет 25 февраля - в 26-м туре серии А он примет «Эмполи».