«Ювентус» не смог вылететь из Португалии из-за проблем с самолетом
«Ювентус» сегодня утром не смог вылететь из Португалии, где накануне вечером в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Порту» (2:0).
Как сообщает Football Italia, у самолета, на котором команда должна была отправиться в Италию, были выявлены технические проблемы.
На данный момент неизвестно, когда туринцы вернутся в свою страну.
Следующий матч «Ювентус» проведет 25 февраля - в 26-м туре серии А он примет «Эмполи».
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