Марко Пьяца: Я на седьмом небе! Очень рад, что забил за «Ювентус» в Лиге чемпионов

Новичок «Ювентуса» Марко Пьяца, ставший автором второго гола в ворота «Порту», поделился эмоциями после окончания игры.

Напомним, этот мяч стал первым для игрока, который перешел в туринский клуб минувшим летом из загребского «Динамо».

«Я на седьмом небе! Очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили», – сказал Пьяца, слова которого приводит официальный Twitter УЕФА.

Ответный матч состоится 14 марта в Турине.

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