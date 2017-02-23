Марко Пьяца: Я на седьмом небе! Очень рад, что забил за «Ювентус» в Лиге чемпионов
Новичок «Ювентуса» Марко Пьяца, ставший автором второго гола в ворота «Порту», поделился эмоциями после окончания игры.
Напомним, этот мяч стал первым для игрока, который перешел в туринский клуб минувшим летом из загребского «Динамо».
«Я на седьмом небе! Очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили», – сказал Пьяца, слова которого приводит официальный Twitter УЕФА.
Ответный матч состоится 14 марта в Турине.
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Матч
Голы
Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).
Состав
Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин
Предупреждения:
Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50
Удаления:
Теллеш, 27 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция