Захаров выступит на Военных играх в «золотых» олимпийских коньках Сочи-2014

24 февраля в первый соревновательный день III зимних Всемирных военных игр самый титулованный спортсмен сборной Вооруженных Сил России лейтенант Руслан Захаров выступит на дистанции 500 метров в коньках, в которых завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Сочи-2014 в эстафете.

Завтра в Ледовом дворце «Айсберг» будут разыграны два комплекта наград в шорт-треке. На дистанции 500 метров определят сильнейших мужчины и женщины. Начало состязаний – 16.00 по московскому времени.



«Лезвия для коньков – расходный материал, мы их меняем по несколько пар за сезон, а вот на этих ботинках я постоянно катаюсь. В них выиграл золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи, – рассказал Захаров. – Ботинки раскрашены в цвета российского флага. Цена моих счастливых импортных конькобежных ботинок – почти 150 тысяч руб., но они того стоят, потому что подходят мне идеально и служат верой и правдой, как любимая винтовка старательному солдату. В этих ботинках я пробежал путь от рядового до офицера Российской армии».



В гонке на 500 м у мужчин в составе сборной Вооруженных Сил России также выйдут на старт серебряный призер чемпионата мира лейтенант Вячеслав Кургинян, рядовые Денис Айрапетян, Даниил Ейбог. У женщин за медали поспорят прапорщики Ольга Белякова и Евгения Захарова, рядовые Софья Просвирнова и Екатерина Константинова.