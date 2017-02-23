Рой Джонс хочет подраться с Андерсоном Сильвой

Американский боксер Рой Джонс вновь вызвал на бой бойца смешанных единоборств Андерсона Сильву.

«Поставьте мой бой с Сильвой в одно шоу с Мэйвезером и Макгрегором. Это существенно увеличит интерес к вечеру. Памятное событие на долгие годы», — цитирует Джонса The Sun.

Стоит отметить, что Рой Джонс вызывает на бой бразильского «Паука» с 2008 года.

На прошлой неделе 48-летний Джонс-младший одержал победу техническим нокаутом над Бобби Данном, после чего заявил, что 2017 год, вероятно, станет последним в его карьере.