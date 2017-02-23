«Зенит» – «Андерлехт». Анюков сыграет с первых минут, Иванович и Эрнани – в запасе, Шатов вне заявки
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».
Стартовый состав: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба, Данни.
Запасные: Бабурин, Ломбертс, Юсупов, Мак, Цаллагов, Эрнани, Иванович.
Напомним, матч состоится 23 февраля в Петербурге и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Данни, Жулиано, Маурисио, Хави Гарсия, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг, Обрадович, Спайич, Нахар, Тьелеманс, Дендонкер, Станчу, Чипчу, Телин
Предупреждения:
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
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