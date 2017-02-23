Серхио Рамос: Игрокам «Реала» сейчас непросто, «Валенсия» наказала нас за ошибки в обороне
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение своей команды от «Валенсии» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.
Напомним, встреча состоялась накануне, а не в декабре, как планировалось, поскольку «сливочные» принимали участие в клубном чемпионате мира.
«Конечно, игрокам «Реала» очень непросто после этой игры. Мы могли упрочить свое лидерство в чемпионате, но сейчас нужно забыть об этом и двигаться дальше. Впереди еще много времени, поэтому давайте готовится к следующему матчу.
Согласен, эта была очень интенсивная игра, и нам хотелось ее выиграть. Это был великолепный шанс увеличить отрыв от наших конкурентов, но две ошибки в обороне стоили нам трех очков.
Мы вышли мотивированными и старались больше атаковать, тогда как «Валенсия» умело воспользовалась нашими ошибками. У них было всего два шанса и они наказали нас. Позже соперник начал удерживать преимущество. Вот и все», – сказал испанец, слова которого приводит Goal.
Читайте также:
Сойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынке
Матч
Голы
Дзадза 5 (1:0). Орельяна 8 (2:0). Роналду 44 (2:1).
Состав
Валенсия: Алвес, Гарай, Мангаля, Канселу, Перес, Парехо, Гайя, Орельяна (Солер, 55), Эль Хаддади, Дзадза (Суарес, 73), Нани (Сикейра, 39)
Реал: Навас, Варан (Начо, 73), Марсело, Рамос, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Родригес (Бэйл, 62), Модрич (Васкес, 76), Роналду, Бензема
Предупреждения:
Дзадза, 19; Эль Хаддади, 42; Перес, 54; Мангаля, 67; Парехо, 90 - Карвахаль, 29; Варан, 59
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
22 февраля 20:45, Месталья, Онлайн-трансляция