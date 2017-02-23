Серхио Рамос: Игрокам «Реала» сейчас непросто, «Валенсия» наказала нас за ошибки в обороне

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение своей команды от «Валенсии» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.

Напомним, встреча состоялась накануне, а не в декабре, как планировалось, поскольку «сливочные» принимали участие в клубном чемпионате мира.

«Конечно, игрокам «Реала» очень непросто после этой игры. Мы могли упрочить свое лидерство в чемпионате, но сейчас нужно забыть об этом и двигаться дальше. Впереди еще много времени, поэтому давайте готовится к следующему матчу.

Согласен, эта была очень интенсивная игра, и нам хотелось ее выиграть. Это был великолепный шанс увеличить отрыв от наших конкурентов, но две ошибки в обороне стоили нам трех очков.

Мы вышли мотивированными и старались больше атаковать, тогда как «Валенсия» умело воспользовалась нашими ошибками. У них было всего два шанса и они наказали нас. Позже соперник начал удерживать преимущество. Вот и все», – сказал испанец, слова которого приводит Goal.

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